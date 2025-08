Fatekeeper é anunciado com gráficos lindões e exclusividade para PC THQ Nordic apresenta o novo RPG da superioridade gamer. E, adivinha? Nada de rodar em forno de micro-ondas chamado console. Se você... Game Hall|Do R7 05/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

THQ Nordic apresenta o novo RPG da superioridade gamer. E, adivinha? Nada de rodar em forno de micro-ondas chamado console. Se você, assim como eu, acredita que jogo bom só existe acima de 60 fps, com mouse e teclado servindo de pincel pra desenhar headshot na testa de demônio medieval, então segura essa: a THQ Nordic anunciou Fatekeeper, um RPG de ação em primeira pessoa, feito pra PC e com gráficos que vão fazer até placa de vídeo dar aquela suadinha básica no cooler.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes desse lançamento imperdível!

Leia Mais em Game Hall:

Black Desert Console: muitas novidades fofinhas e emocionantes chegando em 2025

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack chega em novembro

Starfield vai pousar no PS5 em 2026