Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Fear Effect ganha lançamento surpresa no PC, PlayStation e Switch

Sabe aquele primo que some por 25 anos e reaparece do nada no grupo da família mandando “E aí, galera, tô de volta”? Pois é exatamente...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Sabe aquele primo que some por 25 anos e reaparece do nada no grupo da família mandando “E aí, galera, tô de volta”? Pois é exatamente a vibe de Fear Effect, que resolveu ressurgir das cinzas e chegar de surpresa no PC, PS4, PS5 e Switch.

Não perca a chance de saber mais sobre esse relançamento nostálgico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.