Festival 5 por 5 volta no Honor of Kings com Kung-Fu, visual bolado e bagunça entre amigos E aí, gladiadores da ranqueada e samurais da lane do meio, se prepara porque a Season 10 do Honor of Kings tá batendo mais forte que... Game Hall|Do R7 30/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

E aí, gladiadores da ranqueada e samurais da lane do meio, se prepara porque a Season 10 do Honor of Kings tá batendo mais forte que ult do Lu Bu com buff de dragão! E pra deixar tudo ainda mais doido, o lendário Festival 5 por 5 tá de volta, com direito a modo novo, visual estilo wuxia, evento com rosas, e recompensa pra quem joga em grupo e treta sem dó.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Red Dead Online libera geral: bônus em tudo quanto é canto da fronteira

Ragnarok Online Latam está com pré-registro aberto; conheça o jogo clássico dos MMORPGs!

Análise | Synergy: o city builder alienígena onde até planta tem mais dignidade que NPC de AAA moderno