Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles abre as portas do coração dos fãs
Gente, vocês não estão entendendo: eu acordei hoje e a Square Enix simplesmente jogou na minha timeline o vídeo da abertura de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. E olha, eu não só chorei como imediatamente comecei a reorganizar minha estante mental de memórias, colocando Ramza num altarzinho ao lado do meu café da manhã. Porque se tem uma coisa que esse jogo me ensinou é que até o mais inocente dos mocinhos pode ser arrastado pra lama da política suja de Ivalice. (Delita, eu tô olhando pra você, seu safado carismático!).
