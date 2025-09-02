Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles abre as portas do coração dos fãs Gente, vocês não estão entendendo: eu acordei hoje e a Square Enix simplesmente jogou na minha timeline o vídeo da abertura de Final... Game Hall|Do R7 02/09/2025 - 11h59 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Gente, vocês não estão entendendo: eu acordei hoje e a Square Enix simplesmente jogou na minha timeline o vídeo da abertura de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. E olha, eu não só chorei como imediatamente comecei a reorganizar minha estante mental de memórias, colocando Ramza num altarzinho ao lado do meu café da manhã. Porque se tem uma coisa que esse jogo me ensinou é que até o mais inocente dos mocinhos pode ser arrastado pra lama da política suja de Ivalice. (Delita, eu tô olhando pra você, seu safado carismático!).

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova versão incrível e suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Veja os códigos de Blox Fruits ativos em setembro de 2025 no Roblox

Mortal Kombat II é adiado para maio de 2026

Setembro gamer: uma avalanche de lançamentos que vai sugar sua carteira e seu tempo livre