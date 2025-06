FINAL FANTASY TACTICS – THE IVALICE CHRONICLES é real! E sim, você deveria estar feliz agora As estrelas de Ivalice voltam a brilhar, e Kazin Mage não consegue conter a empolgação! O grimório caiu no chão, os pergaminhos foram... Game Hall|Do R7 05/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h17 ) twitter

As estrelas de Ivalice voltam a brilhar, e Kazin Mage não consegue conter a empolgação! O grimório caiu no chão, os pergaminhos foram ao vento, e eu estou aqui tremendo mais do que Black Mage diante de Silence! Vamos falar de um dos maiores retornos da história dos RPGs táticos… Sim, aventureiro! Você não está sonhando no meio de uma sessão de meditação arcana! FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles foi anunciado pela Square Enix e será lançado em 30 de setembro de 2025 para absolutamente tudo: Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC e até Steam Deck. Se bobear, vai rodar até na sua airfryer com Wi-Fi.

