Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles recebe trailer geral na gamescom Ai, gente… eu juro que tentei manter a calma, mas como fã que basicamente aprendeu a fazer conta de porcentagem por causa de Final... Game Hall|Do R7 21/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h40 )

Game Hall

Ai, gente… eu juro que tentei manter a calma, mas como fã que basicamente aprendeu a fazer conta de porcentagem por causa de Final Fantasy Tactics, não tem como ver esse trailer de The Ivalice Chronicles e não chorar glitter em forma de magias do clã Black Mage. Durante a gamescom 2025, a Square Enix mostrou um trailer com visão geral do jogo, e foi como se alguém tivesse aberto meu memory card do PS1 e colocado na frente dos meus olhos, só que agora em alta definição e com dublagem. Aquele mesmo RPG tático que ajudou a definir o gênero agora tá pronto pra conquistar outra geração — e pra arrancar o pouco de sanidade que nos resta com decisões impossíveis no campo de batalha.

