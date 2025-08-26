Final Fantasy XIV: Yoshida diz que não precisamos de PS6 ou novo Xbox
Ai gente, olha só, o nosso querido Naoki Yoshida, o Yoshi-P (sim, eu trato ele no diminutivo porque já considero amigo imaginário de...
Ai gente, olha só, o nosso querido Naoki Yoshida, o Yoshi-P (sim, eu trato ele no diminutivo porque já considero amigo imaginário de infância ), resolveu soltar uma daquelas frases que fazem a gente parar e pensar: será que a gente precisa mesmo de um PS6 ou de um novo Xbox? E sabe o que ele disse? Que não.
Ai gente, olha só, o nosso querido Naoki Yoshida, o Yoshi-P (sim, eu trato ele no diminutivo porque já considero amigo imaginário de infância ), resolveu soltar uma daquelas frases que fazem a gente parar e pensar: será que a gente precisa mesmo de um PS6 ou de um novo Xbox? E sabe o que ele disse? Que não.
Para saber mais sobre as declarações de Yoshida e o futuro dos consoles, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre as declarações de Yoshida e o futuro dos consoles, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: