Flesh Made Fear – Sobrevivência no Terror? Só Se Você Tiver Bala Pra Isso!

E lá vamos nós outra vez, meus caros sobreviventes do horror digital! Flesh Made Fear acaba de ser anunciado para PC via Steam, e, surpresa! Temos mais um jogo que quer trazer de volta a era de ouro do survival horror no melhor estilo PS1 com gráficos atualizados. Agora, a pergunta é: será que esse banho de sangue pixelado vai ser só mais um daqueles clones genéricos tentando pegar carona na nostalgia, ou realmente tem um tempero especial pra gente mastigar junto com nossos miolos esmagados?

Para saber mais sobre este jogo aterrorizante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

