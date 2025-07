Fobia e a Jornada da Pulsatrix Studios: O “Resident Evil brasileiro” com identidade própria Com o pé no terror e o coração no Brasil, a Pulsatrix Studios conquistou atenção internacional com Fobia – St. Dinfna Hotel. O jogo... Game Hall|Do R7 19/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Com o pé no terror e o coração no Brasil, a Pulsatrix Studios conquistou atenção internacional com Fobia – St Dinfna Hotel. O jogo, lançado em 2022, se destacou por unir elementos clássicos do survival horror com uma identidade própria, misturando sci-fi, mistério e um toque psicológico.

Para saber mais sobre o processo criativo e os desafios enfrentados pela Pulsatrix Studios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Echoes of the End chega em agosto

FromSoftware pode estar criando um novo jogo multiplataforma

Ubisoft diz que microtransação é diversão… e a gente responde com sarcasmo em dobro