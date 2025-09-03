Fortnite – Como para conseguir as skins do Gorillaz A Temporada 10 do Fortnite Festival chegou com uma colaboração que pegou todo mundo de surpresa e já está dando o que falar: a parceria... Game Hall|Do R7 03/09/2025 - 17h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h38 ) twitter

Game Hall

A Temporada 10 do Fortnite Festival chegou com uma colaboração que pegou todo mundo de surpresa e já está dando o que falar: a parceria com a icônica banda virtual Gorillaz. Os personagens 2D, Noodle, Russel e Murdoc agora fazem parte do universo do battle royale da Epic Games, trazendo não apenas skins, mas também instrumentos, mochilas, faixas musicais e acessórios temáticos.

Não perca a chance de saber mais sobre como garantir essas skins incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

