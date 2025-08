Fortnite e Power Rangers: quando o colágeno dos anos 90 encontra o colapso dos anos 2020 Go Go Fortnite Rangers! Cara, vou confessar logo de cara: eu sou tiozão, sim. Acordei cedo pra ver Power Rangers antes de ir pra escola... Game Hall|Do R7 06/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h38 ) twitter

Go Go Fortnite Rangers! Cara, vou confessar logo de cara: eu sou tiozão, sim. Acordei cedo pra ver Power Rangers antes de ir pra escola, colecionei bonequinho da Bandai com braço torto, chorei com a morte do Ranger Verde, e se você disser que não, tá mentindo ou é jovem demais pra entender o poder de um Megazord montado na raça, com faísca de isqueiro e figurante explodindo pra tudo quanto é lado.

Não perca a chance de saber mais sobre essa mistura explosiva de nostalgia e cultura pop, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

