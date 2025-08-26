Forza Horizon 6 pode ser anunciado na TGS 2025: agora é drift no Japão, bebê!
Amigos gearheads, segurem seus volantes, prendam o cinto e, pelo amor de Ayrton Senna, não deixem a tia que dirige só pra ir ao mercado...
Amigos gearheads, segurem seus volantes, prendam o cinto e, pelo amor de Ayrton Senna, não deixem a tia que dirige só pra ir ao mercado encostar no controle: Forza Horizon 6 pode ser anunciado na Tokyo Game Show 2025. E não é só isso: o jogo deve ser ambientado no Japão. Eu repito, em CAPS LOCK, porque esse momento merece: NO JAPÃO!
Amigos gearheads, segurem seus volantes, prendam o cinto e, pelo amor de Ayrton Senna, não deixem a tia que dirige só pra ir ao mercado encostar no controle: Forza Horizon 6 pode ser anunciado na Tokyo Game Show 2025. E não é só isso: o jogo deve ser ambientado no Japão. Eu repito, em CAPS LOCK, porque esse momento merece: NO JAPÃO!
Não perca a chance de saber mais sobre essa novidade incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a chance de saber mais sobre essa novidade incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: