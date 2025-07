Forza Motorsport foi pra vala: ex-funcionário da Turn 10 diz que franquia foi cancelada e estúdio virou acessório do Horizon Olha só, galerinha do pedal virtual, parece que a franquia Forza Motorsport acabou de levar bandeirada final sem aviso. De acordo com... Game Hall|Do R7 05/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h17 ) twitter

Olha só, galerinha do pedal virtual, parece que a franquia Forza Motorsport acabou de levar bandeirada final sem aviso. De acordo com Fred Russell, ex-funcionário da Turn 10 Studios, o jogo que um dia foi o “Gran Turismo killer” agora foi chutado pra fora da pista com gosto. E sem bandeira amarela. Segundo o mano Fred, o estúdio fechou as portas da divisão responsável por Motorsport e sobrou só a galera que agora vai servir café pra galera do Forza Horizon, que continua acelerando firme nas dunas e festivais coloridos com supercarros em slow motion.

