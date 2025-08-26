Fracasso de Concord expõe Sony: churrasco queimado do PlayStation Studios
Se existe uma praga moderna que assombra a indústria, não são nem os zumbis de The Last of Us, nem os infectados do Resident Evil. É a maldição do jogo como serviço genérico. E quem achou que só a Square Enix se queimava com uns “Babylons Fall” da vida, foi surpreendido pela própria Sony, que conseguiu cozinhar no vapor corporativo o maior fiasco da história dela: Concord.
