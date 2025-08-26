Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Fracasso de Concord expõe Sony: churrasco queimado do PlayStation Studios

Se existe uma praga moderna que assombra a indústria, não são nem os zumbis de The Last of Us, nem os infectados do Resident Evil....

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Se existe uma praga moderna que assombra a indústria, não são nem os zumbis de The Last of Us, nem os infectados do Resident Evil. É a maldição do jogo como serviço genérico. E quem achou que só a Square Enix se queimava com uns “Babylons Fall” da vida, foi surpreendido pela própria Sony, que conseguiu cozinhar no vapor corporativo o maior fiasco da história dela: Concord.

Saiba mais sobre esse fiasco e suas consequências no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.