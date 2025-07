Free Fire x Round 6: a quebrada vai virar arena de sobrevivência! E aí, tropa do capa! Se prepara que a parceria mais braba do mês tá chegando quente no Free Fire: a partir de sexta-feira, dia 18 de... Game Hall|Do R7 16/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h39 ) twitter

E aí, tropa do capa! Se prepara que a parceria mais braba do mês tá chegando quente no Free Fire: a partir de sexta-feira, dia 18 de julho, o jogo vai virar um verdadeiro episódio de Round 6 — com direito a boneca sinistra, ponte de vidro, traje de guarda rosa e muito suco de tensão no lobby.

Não perca a chance de saber mais sobre essa colaboração incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

