Game Pass de Março: Jogo Novo Saindo do Forno e Despedidas Dolorosas E aí, pessoal! Março chegou chutando a porta com mais uma leva de jogos no Xbox Game Pass, e tem pra todo gosto: de fazendinha sci-... Game Hall|Do R7 05/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h06 )

E aí, pessoal! Março chegou chutando a porta com mais uma leva de jogos no Xbox Game Pass, e tem pra todo gosto: de fazendinha sci-fi até tiro, porrada e bomba com 33 pessoas no mesmo mapa.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e despedidas do Game Pass! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

