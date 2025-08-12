Gamescom Latam BIG Festival 2026 abre inscrições e
Genteee! Já pode pegar seu jogo fofo, esquisitinho, profundo ou maluquinho e mandar pro mundo ver! A gamescom latam BIG Festival abriu as inscrições para a edição 2026 e, como sempre, a participação para jogos independentes é 100% gratuita. Desenvolvedores solos, estúdios, coletivos, publishers independentes… todo mundo tá convidado pra essa festona criativa que vai rolar no Distrito Anhembi, e que ano após ano mostra que a cena indie é gigante e cheia de talento. Na edição passada foram 950 jogos inscritos de 71 países — isso é quase uma aventura global multiplayer só de gente apaixonada por criar!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Game Hall:
