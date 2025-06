Gears of War: Reloaded vai ter mídia física só no PlayStation 5 E aí, meus soldados da quebrada blindada, vocês tão preparados pra treta mais cabulosa da guerra dos consoles? Porque essa veio sem... Game Hall|Do R7 14/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 14/06/2025 - 14h56 ) twitter

Game Hall

E aí, meus soldados da quebrada blindada, vocês tão preparados pra treta mais cabulosa da guerra dos consoles? Porque essa veio sem cover, sem reload e direto no peito: Gears of War: Reloaded, sim, o jogão que nasceu e cresceu comendo locust no café da manhã lá no Xbox 360, vai ter mídia física só no PlayStation 5. É isso mesmo que você leu, campeão. O bagulho virou.

