GeForce Now Ultimate: o streaming que promete 240 fps e 4K no Brasil Agora você pode fingir que tem um PC gamer de 15 mil reais, pagando um aluguel digital mensal com gosto de lag emocional! 🎩 Saudações... Game Hall|Do R7 30/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h58 )

Game Hall

Agora você pode fingir que tem um PC gamer de 15 mil reais, pagando um aluguel digital mensal com gosto de lag emocional! Saudações, meus queridos mestres do Ctrl+Alt+Del! Hoje é dia de falar de coisa grande. Coisa pomposa. Coisa que faz o suor escorrer da testa dos gamers raiz e que causa um curto-circuito no estabilizador do brasileiro médio: o tal do Plano Ultimate do GeForce Now, que promete 4K, 240 fps e a ilusão plena de que você não precisa mais de um PC gamer.

Para saber mais sobre essa nova promessa da NVIDIA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

