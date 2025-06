Genshin Impact 5.7: Skirk chega com o caos congelante, missões de Arconte explodem em Natlan A Versão 5.7 de Genshin Impact chega no dia 18 de junho, e com ela vem drama familiar interdimensional, Paimon com mochila de fruta... Game Hall|Do R7 06/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h36 ) twitter

Game Hall

A Versão 5.7 de Genshin Impact chega no dia 18 de junho, e com ela vem drama familiar interdimensional, Paimon com mochila de fruta, um modo novo de combate permanente, o retorno de Mavuika, e o mais importante: SKIRK ESTREANDO COMO JOGÁVEL.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa atualização incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

