Genshin Impact – Dicas e Segredos para Começar Bem em Teyvat Genshin Impact não é só um jogo, é quase um evento cultural global. 🌏✨ Desde o seu lançamento, ele já chegou arrasando como o maior... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/08/2025 - 11h58 )

Genshin Impact: Aventura de Mundo Aberto Chega ao PS4 em 2020 – PlayStation.Blog BR Game Hall

Genshin Impact não é só um jogo, é quase um evento cultural global. Desde o seu lançamento, ele já chegou arrasando como o maior jogo chinês da história, batendo recordes de downloads no PC, no PlayStation 4 e também nos celulares Android e iOS.

Não perca a chance de se aprofundar nesse universo incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

