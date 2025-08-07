Genshin Impact no PS4 vai virar só lembrança a partir de 2026
Ai, gente… respira fundo comigo e segura na minha mãozinha pixelada porque essa notícia é daquelas que apertam o coração da gente gamer...
Ai, gente… respira fundo comigo e segura na minha mãozinha pixelada porque essa notícia é daquelas que apertam o coração da gente gamer nostálgica que se apega até ao baú do menu… A miHoYo, com aquele jeitinho silencioso de quem vai embora sem fechar a porta direito, anunciou que o Genshin Impact será encerrado no PlayStation 4 em abril de 2026. A versão do PS4 será retirada da PlayStation Store no dia 10 de setembro de 2025, marcando o início de um adeus que já tá dando um nozinho na garganta de muita gente (inclusive eu, sim, tô fungando enquanto escrevo isso ).
Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa despedida emocionante
