Ghost of Yōtei é anunciado e promete cortar nossos corações em seis partes bem afiadas Sabe aquele tipo de jogo que mal aparece no horizonte e já parece um épico ancestral que vai te marcar pro resto da vida? Pois é, Ghost... Game Hall|Do R7 02/05/2025 - 12h41

Game Hall

Sabe aquele tipo de jogo que mal aparece no horizonte e já parece um épico ancestral que vai te marcar pro resto da vida? Pois é, Ghost of Yōtei chegou assim, de mansinho, com trailer novo, título poderoso e uma protagonista que já entrou pro meu panteão pessoal de heroínas trágicas, determinada e absolutamente implacável: Atsu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa nova jornada épica!

