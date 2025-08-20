Ghost of Yotei terá expansão gratuita Legends em 2026 com multiplayer cooperativo
Modo online inspirado em Ghost of Tsushima retorna com classes, missões cooperativas e batalhas contra demônios gigantes! Meus amigos...
Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa incrível expansão! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
