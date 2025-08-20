Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Ghost of Yotei terá expansão gratuita Legends em 2026 com multiplayer cooperativo

Modo online inspirado em Ghost of Tsushima retorna com classes, missões cooperativas e batalhas contra demônios gigantes! Meus amigos...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Modo online inspirado em Ghost of Tsushima retorna com classes, missões cooperativas e batalhas contra demônios gigantes!

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa incrível expansão! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.