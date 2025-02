GOG se junta à maior federação europeia de preservação de jogos E aí, tropa dos games old school! A GOG (Good Old Games) tá mostrando que não é só uma loja de joguinhos clássicos: é um museu virtual... Game Hall|Do R7 15/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 15/01/2025 - 11h27 ) twitter

E aí, tropa dos games old school! A GOG (Good Old Games) tá mostrando que não é só uma loja de joguinhos clássicos: é um museu virtual de respeito! Eles se juntaram à EFGAMP (European Federation of Game Archives, Museums, and Preservation Projects), que é basicamente a Liga da Justiça da preservação de games na Europa.

Não perca a chance de entender como essa parceria pode transformar a preservação dos jogos clássicos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

