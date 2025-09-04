GoldenEye 007: legado e impacto no gênero FPS nos consoles
Há 28 anos, o mundo dos videogames recebia um título que poucos acreditavam que pudesse dar certo, mas que acabou se tornando um dos...
Há 28 anos, o mundo dos videogames recebia um título que poucos acreditavam que pudesse dar certo, mas que acabou se tornando um dos maiores clássicos de todos os tempos: GoldenEye 007. E o motivo de tanta surpresa está no contexto da época. Até então, o agente secreto mais famoso do cinema, James Bond, nunca havia emplacado de verdade no universo dos jogos. Existiam algumas tentativas no NES, SNES e até no Mega Drive, mas a maioria era esquecível, e muitas sequer faziam jus à grandiosidade do personagem. Em outras palavras, Bond era tratado mais como coadjuvante nos games do que como o ícone cultural que sempre foi nos cinemas.
