GPT-5 jogando Pokémon no Game Boy: o dia em que a IA virou estagiário da Equipe Rocket
Olha só que notícia de cair o queixo: a OpenAI, depois de lançar o GPT-5, esse monstro de IA que promete mudar o mundo (mas na prática...
Olha só que notícia de cair o queixo: a OpenAI, depois de lançar o GPT-5, esse monstro de IA que promete mudar o mundo (mas na prática ainda erra regra de UNO), decidiu usar toda essa tecnologia revolucionária pra… jogar Pokémon no Game Boy. Sim, a mesma telinha verde e cinza que rodava jogo com música MIDI e gráfico que parecia arte de caverna.
Olha só que notícia de cair o queixo: a OpenAI, depois de lançar o GPT-5, esse monstro de IA que promete mudar o mundo (mas na prática ainda erra regra de UNO), decidiu usar toda essa tecnologia revolucionária pra… jogar Pokémon no Game Boy. Sim, a mesma telinha verde e cinza que rodava jogo com música MIDI e gráfico que parecia arte de caverna.
Para saber mais sobre essa curiosa aventura da IA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre essa curiosa aventura da IA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: