GRADIUS ORIGINS solta trilha sonora nos streams e já prepara motor pro salto temporal de 40 anos

Pega tua nave, liga o som no talo e ajeita o capacete de piloto retrô, porque a lenda tá voltando dos confins do espaço sideral com tudo que tem direito — menos gráficos 4K, mas com estilo que nem o tempo consegue apagar. A Konami resolveu tirar o pó das memórias de fliperama e anunciou que o aniversário de 40 anos de GRADIUS vai ser celebrado do jeito que a Master Race do shoot ‘em up raiz gosta: com trilha sonora liberada nos streamings e jogo novo no radar — GRADIUS ORIGINS chega dia 7 de agosto.

Não perca a chance de reviver essa nostalgia e conferir todos os detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

