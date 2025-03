Gran Turismo World Series 2025 começa dia 2 de abril com classificatórias online E aí, pilotos de sofá e reis da zebra virtual, já afinou o câmbio no GT7? Porque o maior campeonato de Gran Turismo tá voltando com... Game Hall|Do R7 21/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h46 ) twitter

E aí, pilotos de sofá e reis da zebra virtual, já afinou o câmbio no GT7? Porque o maior campeonato de Gran Turismo tá voltando com tudo e já tem data marcada pra começar a esquentar os motores: 2 de abril começam as Classificatórias Online da Gran Turismo World Series 2025, e qualquer um com PS Plus, conexão na internet e reflexo em dia pode entrar na briga!

Não perca a chance de saber mais sobre essa competição eletrizante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

