Grime II traz gameplay de um metroidvania onde você é um monstro mutante artista com garras de alma Se tem uma coisa que eu respeito no mundo dos games é quando um estúdio independente resolve parar de imitar o Hollow Knight e começa... Game Hall|Do R7 10/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h17 )

Se tem uma coisa que eu respeito no mundo dos games é quando um estúdio independente resolve parar de imitar o Hollow Knight e começa a bater de frente com ele na porrada mesmo. E é isso que Grime II promete fazer: cuspir existencialismo, mecânicas bizarras e ambientes que parecem saídos de um pesadelo de Salvador Dalí com Tetsuo do Akira.

Não perca a chance de conhecer mais sobre esse jogo intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

