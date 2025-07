GTA 6: o milagre financeiro da indústria de games Segundo uma firma de investimento, o jogo vai custar US$ 80, vender 85 milhões de cópias em dois meses e lucrar US$ 7,6 bilhões, enquanto... Game Hall|Do R7 17/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h38 ) twitter

Game Hall

Segundo uma firma de investimento, o jogo vai custar US$ 80, vender 85 milhões de cópias em dois meses e lucrar US$ 7,6 bilhões, enquanto você ainda tá pagando parcelado o controle que quebrou no GTA V. Preparem-se, cidadãos de Vice City 2: A Vingança, porque o capitalismo chegou de helicóptero, jogando dólar na sua cara e vendendo o ticket da festa por 80 doletas — só a entrada, tá?

Para saber mais sobre esse fenômeno financeiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

