GTA IV: curiosidades do game que revolucionou uma geração Parece que foi ontem que a gente colava no controle pra viver a vida loka do Niko Bellic, o imigrante sérvio brabo que largou a antiga... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Parece que foi ontem que a gente colava no controle pra viver a vida loka do Niko Bellic, o imigrante sérvio brabo que largou a antiga Iugoslávia e foi tentar a sorte em Liberty City. O cara chegou achando que ia encontrar o tão falado “Sonho Americano”, mas acabou trombando com muito mais treta do que imaginava. No fim, entregou pra nós um dos GTA mais marcantes de todos os tempos.

Não perca a chance de relembrar tudo sobre esse clássico! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Kimono Cats e o festival de miados felizes

Análise | The Lilliput Workshop é um trenzinho mágico com alguns descarrilamentos

Análise | My Friendly Neighborhood – quando Vila Sésamo encontra Resident Evil e toma café com Fantoches do Capeta