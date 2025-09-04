GTA San Andreas Definitive Edition – 5 lugares icônicos para revisitar GTA: The Trilogy – The Definitive Edition tinha como objetivo celebrar os 20 anos de Grand Theft Auto III, o jogo que não apenas consolidou... Game Hall|Do R7 04/09/2025 - 15h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h37 ) twitter

Game Hall

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition tinha como objetivo celebrar os 20 anos de Grand Theft Auto III, o jogo que não apenas consolidou a Rockstar Games como também revolucionou a indústria dos videogames em múltiplos aspectos. Porém, em vez de entregar apenas nostalgia e melhorias, a coletânea acabou chamando atenção por um lançamento recheado de problemas técnicos, gerando polêmicas e críticas que nada tinham a ver com aquelas controvérsias irreverentes que sempre fizeram parte da essência da franquia.

Não perca a chance de reviver a grandiosidade de San Andreas!

