Guilty Gear Strive recebe Lucy de Cyberpunk: Mercenários em 21 de agosto Siiiiiim, é real, não é fanart de fórum da Steam nem delírio coletivo pós-anime da madrugada! A Lucy, a nossa hacker ninja acrobata... Game Hall|Do R7 05/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h38 )

Siiiiiim, é real, não é fanart de fórum da Steam nem delírio coletivo pós-anime da madrugada! A Lucy, a nossa hacker ninja acrobata e desafiadora da física do universo de Cyberpunk: Mercenários, vai meter porrada estilosa em Guilty Gear: Strive a partir do dia 21 de agosto, como parte do Passe de Temporada 4. E olha… esse é o tipo de crossover que faz o coração do Rumbletech, esse velho metaleiro das lutas, bater mais forte com glitter nos olhos.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa fusão épica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

