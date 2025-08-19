He-Man volta no estilo fliperama com Dragon Pearl of Destruction Ah, molecada, vocês não sabem o que estão prestes a viver. Em plena gamescom 2025, quando a galera esperava anúncio de mais um shooter... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h58 ) twitter

Game Hall

Ah, molecada, vocês não sabem o que estão prestes a viver. Em plena gamescom 2025, quando a galera esperava anúncio de mais um shooter genérico cheio de lootbox, surge a Limited Run Games junto com a Bitmap Bureau pra soltar a bomba nostálgica: He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction.

Não perca a chance de reviver essa nostalgia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

