Hearthstone inicia o Ano do Raptor com expansão épica e retorno dos e-sports Tira o pó das cartas e prepara a mana, porque Hearthstone tá chegando com tudo em 2025! O Ano do Raptor foi oficialmente anunciado... Game Hall|Do R7 14/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tira o pó das cartas e prepara a mana, porque Hearthstone tá chegando com tudo em 2025! O Ano do Raptor foi oficialmente anunciado e promete trazer três novas expansões, eventos especiais, grandes mudanças no Conjunto Essencial e até o retorno triunfal dos e-sports!

Não perca as novidades incríveis que a Blizzard preparou para você! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

GUNDAM SEED BATTLE DESTINY: O Clássico do PS Vita Retorna

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Demo já disponível e está simplesmente IMPERDÍVEL!

ULTROS chega ao Xbox Series e Nintendo Switch