Hell is Us chega em 4 de setembro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series

Beleza, prepara a cadeira gamer (ou a de plástico mesmo, porque é o que tem pra hoje), que o tio rabugento aqui — sim, eu, o RumbleTech — vai contar a saga de Hell is Us. E antes que alguém pergunte: não, não é spin-off de Doom, nem sequência perdida de Dark Souls. É um jogo novo da Rogue Factor com a Nacon (já sentiu o cheiro do orçamento controlado aí, né?). Sai agora em 4 de setembro, mas já tem demo até dia 28 de agosto — porque ninguém confia mais em comprar nada sem testar antes, e com razão.

