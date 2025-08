Hell is Us vai ganhar demo nos consoles… e ninguém sabe se vai durar mais que um miojo Tá difícil manter a fé gamer viva em 2025, viu? Quando a gente acha que viu de tudo, vem a Nacon e solta uma notícia que parece enredo... Game Hall|Do R7 06/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h38 ) twitter

Game Hall

Tá difícil manter a fé gamer viva em 2025, viu? Quando a gente acha que viu de tudo, vem a Nacon e solta uma notícia que parece enredo de novela mexicana: “Hell is Us vai ter demo nos consoles.” Legal, né? Mas pera… a mesma demo que eles lançaram no PC e depois sumiram sem deixar bilhete? Ah tá.

Para saber mais sobre essa polêmica e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

