Helldivers 2: Coração da Democracia – Os iluminados chegaram! Atenção, guerreiros da liberdade programada! Acabou a farra de explodir molusco alienígena em planeta aleatório no sistema estelar... Game Hall|Do R7 21/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Atenção, guerreiros da liberdade programada! Acabou a farra de explodir molusco alienígena em planeta aleatório no sistema estelar da quebrada de Netuno. Agora o bagulho é pessoal. A nova atualização de Helldivers 2, chamada Coração da Democracia, chegou como um soco no meio do CPF: os Iluminados tão invadindo a Superterra, nosso lar sagrado, nossa casa, nossa quebrada intergaláctica!

Não perca a chance de se aprofundar nessa batalha épica e descubra todos os detalhes da nova atualização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Cubic Odyssey – Um Minecraft que fez terapia e decidiu explorar o espaço

Jogamos | Ultra Mega Cats – Gatos armados, ratos do apocalipse e o caos roguelike

Análise | CyberCorp no Xbox: pancadaria high-tech direto no sofá da sala