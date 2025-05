Helldivers 2: Os Iluminados estão chegando! Salve, soldados da treta intergaláctica, os donos do tiro amigo, os reis da granada na própria cabeça! O chamado tá no ar e o bagulho... Game Hall|Do R7 14/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Salve, soldados da treta intergaláctica, os donos do tiro amigo, os reis da granada na própria cabeça! O chamado tá no ar e o bagulho ficou doido de vez: os Iluminados tão metendo o louco rumo à Superterra e tão trazendo com eles toda a fauna maldita que tava escondida no porão da Singularidade de Merídia.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova aventura intergaláctica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Honor of Kings Brasil Fall 2025 começa: agora é guerra!

NVIDIA lança driver com DLSS 4 turbinado pra DOOM no PC

Análise | Bygone Dreams: Prophecy — Um prólogo encantador que sonha alto, mas tropeça em seus próprios pesadelos