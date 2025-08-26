Hideo Kojima fez 62 anos e promete criar “até viver”
Tem coisa mais linda do que um criador que fala “vou continuar inventando mundos enquanto eu respirar”? Pois é exatamente isso que...
Tem coisa mais linda do que um criador que fala “vou continuar inventando mundos enquanto eu respirar”? Pois é exatamente isso que Hideo Kojima disse no aniversário de 62 anos. E olha… se tem alguém que pode mesmo cumprir essa promessa, é ele. Porque sejamos sinceros: desde 1987 ele não para de bagunçar nossa cabecinha gamer.
Não perca a chance de saber mais sobre a trajetória e as promessas de Hideo Kojima, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
