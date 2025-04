HITMAN World of Assassination: O Agente 47 e Suas Aventuras Assassinas “HITMAN World of Assassination” é aquela série que nos permite vestir o terno impecável do Agente 47 e nos lança em um mundo onde a... Game Hall|Do R7 01/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h47 ) twitter

“HITMAN World of Assassination” é aquela série que nos permite vestir o terno impecável do Agente 47 e nos lança em um mundo onde a sutse é tão letal quanto uma bala bem colocada. Como um veterano dos tempos em que os pixels eram do tamanho de blocos de LEGO e os jogos vinham em fitas cassete, embarquei nessa jornada com uma mistura de nostalgia e curiosidade. Afinal, será que este título faz jus à reputação da franquia ou é apenas mais um contrato mal executado?​

Para uma análise completa e todos os detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

