Hollow Knight: Silksong chega em setembro para PC e consoles
Gente… segura o coraçãozinho! Depois de anos em que todo mundo achava que Hollow Knight: Silksong ia aparecer de surpresa embaixo da cama ou ser anunciado numa terça aleatória do nada, a Team Cherry finalmente falou: “é agora!”. O jogo chega em 4 de setembro e, sim, vai estar em praticamente tudo: PC (Windows, Mac e Linux), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One e Xbox Series. Ah, e também no Game Pass — porque a vida gamer agradece quando a gente pode economizar uns trocadinhos, né?
