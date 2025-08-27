Hollow Knight: Silksong já causa adiamentos antes mesmo de lançar Ai meu coraçãozinho de fã… Hollow Knight: Silksong nem saiu ainda e já está fazendo um terremoto no calendário de lançamentos! 💜 É... Game Hall|Do R7 27/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ai meu coraçãozinho de fã… Hollow Knight: Silksong nem saiu ainda e já está fazendo um terremoto no calendário de lançamentos! É sério, gente: o anúncio oficial de que o jogo chega em 4 de setembro de 2025 mexeu tanto com o mercado que vários estúdios simplesmente falaram: “hum… melhor a gente esperar um pouquinho, né?”. Afinal, quem em sã consciência vai querer competir com a abelhinha de seda mais aguardada da história dos indies?

Para saber mais sobre como Silksong está impactando o mercado de jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Nintendo Switch 2 e a novela mexicana dos devkits

Estúdio de ex-diretor da Capcom reúne veteranos de Devil May Cry e Street Fighter para novo jogo AAA

PlayStation Store agora tem botão de reembolso direto no histórico de compras