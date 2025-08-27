Hollow Knight: Silksong já causa adiamentos antes mesmo de lançar
Ai meu coraçãozinho de fã… Hollow Knight: Silksong nem saiu ainda e já está fazendo um terremoto no calendário de lançamentos! 💜 É...
Ai meu coraçãozinho de fã… Hollow Knight: Silksong nem saiu ainda e já está fazendo um terremoto no calendário de lançamentos! É sério, gente: o anúncio oficial de que o jogo chega em 4 de setembro de 2025 mexeu tanto com o mercado que vários estúdios simplesmente falaram: “hum… melhor a gente esperar um pouquinho, né?”. Afinal, quem em sã consciência vai querer competir com a abelhinha de seda mais aguardada da história dos indies?
Ai meu coraçãozinho de fã… Hollow Knight: Silksong nem saiu ainda e já está fazendo um terremoto no calendário de lançamentos! É sério, gente: o anúncio oficial de que o jogo chega em 4 de setembro de 2025 mexeu tanto com o mercado que vários estúdios simplesmente falaram: “hum… melhor a gente esperar um pouquinho, né?”. Afinal, quem em sã consciência vai querer competir com a abelhinha de seda mais aguardada da história dos indies?
Para saber mais sobre como Silksong está impactando o mercado de jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre como Silksong está impactando o mercado de jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: