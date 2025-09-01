Honkai: Nexus Anima – novo jogo fofinho-épico da miHoYo já abriu inscrições pro beta Gente… segura o coraçãozinho, porque a miHoYo (sim, os pais de Honkai e Genshin Impact) acabou de anunciar Honkai: Nexus Anima, e eu... Game Hall|Do R7 01/09/2025 - 09h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h37 ) twitter

Gente… segura o coraçãozinho, porque a miHoYo (sim, os pais de Honkai e Genshin Impact) acabou de anunciar Honkai: Nexus Anima, e eu já tô aqui fazendo fila imaginária pro beta. Dessa vez eles resolveram misturar coleção de criaturinhas fofas (oi, Pokémon?) com aventura estratégica no bom estilo “pensa rápido ou morre”. Ou seja: metade aconchego, metade ansiedade — do jeitinho que a gente gosta.

Não perca a chance de saber mais sobre esse jogo incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

