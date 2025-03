Honor of Kings anuncia o Open Series Split 3 E aí, guerreiros de Honor of Kings? Tá na hora de afiar as skills, montar aquele time de respeito e entrar de cabeça no Open Series... Game Hall|Do R7 20/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h06 ) twitter

E aí, guerreiros de Honor of Kings? Tá na hora de afiar as skills, montar aquele time de respeito e entrar de cabeça no Open Series Split 3, que começa no dia 21 de março! Esse torneio é a grande chance pra quem quer sair da ranqueada e cair dentro do competitivo de verdade! Se você sonha em ser PRO PLAYER, essa é a sua porta de entrada pro CHOKBR Fall 2025 e, quem sabe, pro cenário internacional!

Não perca a oportunidade de se destacar no cenário competitivo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

