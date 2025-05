Honor of Kings Brasil Fall 2025 começa: agora é guerra! E aí, lendas do mid, carinhas do jungle e suporte que salva o ADC com 1 de vida — prepara o dedo, porque o pau vai torar no CHOKBR... Game Hall|Do R7 14/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h27 ) twitter

Game Hall

E aí, lendas do mid, carinhas do jungle e suporte que salva o ADC com 1 de vida — prepara o dedo, porque o pau vai torar no CHOKBR Fall 2025, o famoso Campeonato Honor of Kings Brasil edição de outono que chega com sangue nos olhos e US$ 20 mil no bolso pra quem tiver coragem de encarar o lobby sem rage quit.

Não perca a chance de acompanhar toda a emoção desse campeonato incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

