Honor of Kings World Cup começa dia 15 de julho e o baile vai ficar louco em Riad Salve, tropa do competitivo, os amantes da trocação sincera e da build perfeita! Se prepara, porque o Spider tá de volta com a hype... Game Hall|Do R7 11/07/2025 - 08h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h38 )

Salve, tropa do competitivo, os amantes da trocação sincera e da build perfeita! Se prepara, porque o Spider tá de volta com a hype mais absurda desde que meteram skin de dragão em atirador: a contagem regressiva pro Honor of Kings World Cup (KWC) já começou, e o palco é Riad, parceiro! Do dia 15 ao dia 26 de julho, os melhores times do planeta vão se enfrentar num torneio de milhões — literalmente, porque a premiação total é de US$ 3 MILHÕES!

