Honor of Kings x Sanrio: o crossover mais fofo do ano chegou Gente, respira comigo e solta um “awwwn” bem gostosinho, porque a fofura oficial foi convocada para o campo de batalha! 💥🧁 Se você... Game Hall|Do R7 29/05/2025 - 13h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h17 ) twitter

Gente, respira comigo e solta um “awwwn” bem gostosinho, porque a fofura oficial foi convocada para o campo de batalha! Se você achava que Honor of Kings era só porradaria mágica e habilidade de três dedos no touchscreen, deixa eu te contar: a Sanrio invadiu esse universo com glitter e lacinhos, e agora a vida é batalha épica com fundo cor-de-rosa e ursinhos mágicos te julgando com olhinhos brilhantes. A colaboração vai até o dia 23 de junho, e sinceramente? Eu já tô pensando em estender até o Natal, porque isso aqui não dá pra desapegar fácil.

