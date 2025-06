ILL aparece no Summer Game Fest com monstros grotescos, tripas HD e promessas de pesadelo com física realista 🎙️ Senhoras e senhores, preparem o desfibrilador emocional, porque o novo FPS de terror que apareceu no Summer Game Fest atende pelo... Game Hall|Do R7 07/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Senhoras e senhores, preparem o desfibrilador emocional, porque o novo FPS de terror que apareceu no Summer Game Fest atende pelo nome de ILL — e ele não quer só te assustar… quer te traumatizar, te deixar no banho abraçado com o chuveiro, revendo decisões de vida e desconfiando de cada sombra na parede da sua casa.

Para saber mais sobre esse jogo aterrorizante e suas promessas de horror visceral, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Lies of P: Overture lança de surpresa no Summer Game Fest

Resident Evil Requiem é anunciado e promete pesadelos lindamente renderizados em 4K

Onimusha: Way of the Sword surge das trevas com trailer novo na Summer Game Fest